إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي متواجد في 40% من مساحة قطاع غزة

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي متواجد على 40% من مساحة قطاع غزة، وإذا لم يتغير موقف حركة حماس في صفقة التبادل "ستتوسع العملية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، السيطر على محور موراج (يقع بين مدينتي خانيونس ورفح جنوب غزة)، مشيرًا إلى أنه "سيكون محور فيلادلفيا الثاني".

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تعمل الآن على تقطيع أوصال قطاع غزة وتشدّد الضغط خطوة تلو الخطوة حتى تسليم الأسرى، موضحًا أنه كلما لم يعطوا، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطوا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن العملية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على "مناطق واسعة".