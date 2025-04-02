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الحوثيون: غارة أمريكية على رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن

09:18 م الأربعاء 02 أبريل 2025

غارة أمريكية على رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن

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وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن العدوان الأمريكي يستهدف بغارة رأس عيسى بالصليف في الحديدة غربي اليمن، ما تسبب في وقوع قتيل وجريح.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة تعمل مع المسؤول المالي للحوثيين في اليمن، سعيد الجمل.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن الشبكة حصلت على سلع حساسة وأسلحة بعشرات ملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.

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