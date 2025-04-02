إعلان

رئيس الوزراء البولندي يعلن تعرض حزبه لهجوم سيبراني قبيل الانتخابات

09:06 م الأربعاء 02 أبريل 2025

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وارسو، بولندا (أ ب)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، تعرض حزبه السياسي الذي ينتمي إلى تيار الوسط، لهجوم سيبراني، مشيرًا إلى أنه قد يكون تدخلًا من جهة الشرق — في إشارة إلى روسيا أو بيلاروس – قبيل الانتخابات الرئاسية في بولندا الشهر المقبل.

وقال توسك، في منشور على منصة "إكس"، إن نظام الكمبيوتر التابع لحزبه "المنتدى المدني" قد تعرض لهجوم.

وتابع توسك بأن "التدخل الأجنبي في الانتخابات بدأ، وتشير الأجهزة إلى تدخل من جهة الشرق".

وقال يان جرايبك، مدير مكتب توسك، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية "بي أيه بي"، إن الهجوم السيبراني كان عبارة عن محاولة للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي مكتب حزب "المنتدى المدني" وفريق الحملة الانتخابية على مدار نحو 12 ساعة اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان توسك يحمل روسيا أو بيلاروس مسؤولية الهجوم، قال جرايبك إن التعليق على ذلك سيكون من اختصاص الأجهزة السرية البولندية، لكن في حالات سابقة، قامت جهات في بيلاروس باختراق أنظمة بولندية لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية.

ويُذكر أن بولندا على بعد أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 مايو المقبل.

ويعد عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، الذي ينتمي لحزب "المنتدى المدني" هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات، ويشترك ترزاسكوفسكي مع توسك في كونه وسطيًا مؤيدًا للاتحاد الأوروبي. وتظهر استطلاعات الرأي أنه يحظى بنسبة تأييد تصل لحوالي 35%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي هجوم سيبراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان