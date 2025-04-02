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الأونروا: تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا

08:56 م الأربعاء 02 أبريل 2025

فيليب لازاريني

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وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن القوات الإسرائيلية شنت غارة اليوم استهدفت مبنى تابع للوكالة في جباليا.

وأوضح المفوض العام أن التقارير الأولية تشير إلى أن المبنى كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى بعد استهدافه، حيث لم يتوفر مكان آخر يلجأون إليه.

وأدان فيليب لازاريني تجاهل حماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقتها، مشيرًا إلى أنه تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء في غزة مرارًا وتكرارًا.

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فيليب لازاريني أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين القوات الإسرائيلية
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