طبيب شرعي بمستشفى ناصر: الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين

وكالات

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن طبيب شرعي بمستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أن هناك أدلة على عمليات إعدام ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.

وقال الطبيب، إن أدلة الإعدام الميداني تثبتها أماكن الإصابة المحددة التي وقعت من مسافة قريبة، مشيرًا إلى أن 4 جثث لمسعفين أُصيبت برصاصات متعددة.

وذكر أن جثة واحدة لم يتم تحديد هويتها بسبب تضررها بعد نهشها من كلاب، موضحًا أن الرصاصات كانت موجهة إلى رأس شخص وآخر إلى قلبه وثالث أُصيب بـ7 رصاصات.