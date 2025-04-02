إعلان

طبيب شرعي بمستشفى ناصر: الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين

08:20 م الأربعاء 02 أبريل 2025

القوات الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن طبيب شرعي بمستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أن هناك أدلة على عمليات إعدام ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.

وقال الطبيب، إن أدلة الإعدام الميداني تثبتها أماكن الإصابة المحددة التي وقعت من مسافة قريبة، مشيرًا إلى أن 4 جثث لمسعفين أُصيبت برصاصات متعددة.

وذكر أن جثة واحدة لم يتم تحديد هويتها بسبب تضررها بعد نهشها من كلاب، موضحًا أن الرصاصات كانت موجهة إلى رأس شخص وآخر إلى قلبه وثالث أُصيب بـ7 رصاصات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى ناصر الطبي عمليات إعدام ميدانية لعمال إغاثة فلسطينيين القوات الإسرائيلية قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان