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لواء بجيش الاحتلال: ما جرى يوم 7 أكتوبر كان فشلا كبيرا

08:06 م الأربعاء 02 أبريل 2025

هجوم 7 أكتوبر

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء عيدان مزراحي، أحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، تصريحه خلال عرض نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، حيث اعترف بأن الجيش فشل في مهمته.

وقال مزراحي: "الجيش فشل في الدفاع عن غلاف غزة والأشخاص الذين شاركوا في حفل رعيم"، مضيفًا أن الفشل كان شاملًا في يوم 7 أكتوبر، وأكد أنه لا يمكن التهرب من هذه الحقيقة.

وأوضح مزراحي أن ما جرى في هذا اليوم كان فشلًا كبيرًا ومتعدد الأوجه، مشيرًا إلى أن الجيش فضل التزام الهدوء على اتخاذ قرار حاسم في التصدي للتهديدات القريبة من الحدود.

وأضاف: "سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات عسكرية تحت الأرض وفوقها"، بينما أقر أن الجيش لم يكن مستعدًا بشكل كاف سواء من حيث الأوامر أو التشكيلات العسكرية أو خطط الدفاع، مؤكدًا أن الاعتقاد السائد كان أن حماس تسعى للهدوء وترغب في تسوية مع إسرائيل.

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