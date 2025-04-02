هآرتس: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان السيطرة على محور موراغ

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فوجئت من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة على محور موراغ.

وأضافت المصادر أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد، موضحة أن خطة محور موراغ لم يكشف عنها بهدف الحفاظ على سلامة القوات الإسرائيلية على الأرض.

كان نتنياهو، قال إن بلاده تسيطر على محور موراغ "منطقة تل السلطان" الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل تعمل الآن على تقطيع أوصال قطاع غزة وتشدّد الضغط خطوة تلو الخطوة حتى تسليم الأسرى، موضحا أنه كلما لم يعطوا، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطوا.

وتابع: "نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل، بخط، واضح، ومهمة، واضحة".