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بريطانيا تعلن عدم تأييد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

07:21 م الأربعاء 02 أبريل 2025

هاميش فالكونر

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وكالات

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عدم تأييدها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر، إن "استمرار القتال وإراقة الدماء ليس في مصلحة أحد.. على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، احترام القانون الإنساني الدولي".

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن بريطانيا طالبت إسرائيل التحقيق في استهداف عمال الإغاثة الإنسانية بغزة، إذ اعتبرت لندن أن هجمات جيش الاحتلال "غير مبررة".

وشددت بريطانيا على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى بالقطاع، كما دعت إسرائيل للتوقف عن منع إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن العملية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على "مناطق واسعة".

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