عراقجي: هولندا دعت إيران للمساهمة في أمن الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مسؤولية جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في حماية سيادة القانون الدولي.

وقال عراقجي إن نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، عبر، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأربعاء، عن قلقه من التوتر بالمنطقة وأكد ضرورة حل الخلافات دبلوماسيًا.

وأوضح عراقجي، أن فيلدكامب دعا إيران إلى المساهمة في أمن الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، بأن طهران عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، موضحًا أن بلاده جاهزة للتفاوض غير المباشر في أجواء بناءة بعيدة عن "التهديد والابتزاز".

وقال عراقجي، إن تهديدات المسؤولين الأمريكيين لإيران مرفوضة وتتعارض مع القوانين الدولية والميثاق الأممي، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع الراهن.

وأضاف "سنرد بشكل سريع وحازم على أي اعتداء يمس سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الوطنية".