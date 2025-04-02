فرنسا: إذا لم يجر اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو حتمية وقريبة

وكالات

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن نافذة فرصة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "ضيقة"، محذرًا من أنه إذا لم يجر إبرام اتفاق مع طهران فإن "المواجهة العسكرية تبدو حتمية وقريبة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الثلاثاء، أن موقف إيران بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي لا يزال ثابتًا.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "قد لا يُعجب رئيس الولايات المتحدة الاتفاق النووي لعام 2015. لكنه يتضمن التزامًا حيويًا من قِبل إيران لا يزال قائمًا، حتى إن الولايات المتحدة - رغم خروجها من الاتفاق- استفادت منه".

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها، "نعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنينا الموقوفين في إيران".