إعلان

فرنسا: إذا لم يجر اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو حتمية وقريبة

06:34 م الأربعاء 02 أبريل 2025

جان نويل بارو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن نافذة فرصة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "ضيقة"، محذرًا من أنه إذا لم يجر إبرام اتفاق مع طهران فإن "المواجهة العسكرية تبدو حتمية وقريبة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الثلاثاء، أن موقف إيران بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي لا يزال ثابتًا.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "قد لا يُعجب رئيس الولايات المتحدة الاتفاق النووي لعام 2015. لكنه يتضمن التزامًا حيويًا من قِبل إيران لا يزال قائمًا، حتى إن الولايات المتحدة - رغم خروجها من الاتفاق- استفادت منه".

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها، "نعتزم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مواطنينا الموقوفين في إيران".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي إيران وزير الخارجية الإيراني وزارة الخارجية الفرنسية محكمة العدل الدولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط