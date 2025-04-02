مسؤول أمريكي: طالبان كثفت جهودها للتقرب من إدارة ترامب

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تجري محادثات استكشافية مع حركة طالبان في أفغانستان.

وقال المسؤول الأمريكي، إن حركة طالبان كثفت جهودها للتقرب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب لا تتوقع أن يتم تطبيع العلاقات مع طالبان في الأمد القريب".

وصرح المسؤول الأمريكي، بأن طالبان تقدمت بطلب لفتح مكتب في الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا الجالية الأفغانية.