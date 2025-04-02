حكومة ميانمار تعلن وقف إطلاق النار لتسهيل جهود الإغاثة

بانكوك (أ ب)

أعلن الجيش الحاكم في ميانمار وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في الحرب الأهلية في البلاد حتى 22 أبريل الجاري، وذلك لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال وإظهار التعاطف مع المواطنين المتضررين، حسبما قال التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن القيادة العليا للجيش في أعقاب وقف إطلاق النار المؤقت من جانب واحد، الذي أعلنته جماعات المقاومة المسلحة المعارضة للحكم العسكري.

وقال تقرير التلفزيون، إن الجماعات العرقية المسلحة والميليشيات المحلية يجب أن تمتنع عن مهاجمة قوات الأمن الحكومية والقواعد العسكرية، ويجب ألا تنظم أو تجمع قوات أو تقوم بتوسيع الأراضي.

وأضاف البيان أنه إذا لم تلتزم تلك الجماعات بهذه الشروط، فإن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة.