بوليتيكو: ترامب أبلغ دائرته المقربة أن إيلون ماسك سيتنحى خلال الأسابيع المقبلة

وكالات

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ دائرته المقربة أن إيلون ماسك سيتنحى خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المرجح أن يحتفظ إيلون ماسك بدور غير رسمي كمستشار.

وكانت هناك زيادة واضحة في الهجمات العنيفة على الممتلكات التي تحمل شعار تسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه، ومنح إيلون ماسك مالك شركة تسلا السلطة للإشراف على وزارة جديدة لكفاءة الحكومة والتي خفضت الإنفاق الحكومي.

ويتولى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئاسة وزارة كفاءة الحكومة، التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسًا للبلاد في يناير الماضي.