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أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مقرها روسيا تعمل مع الحوثيين في اليمن

05:57 م الأربعاء 02 أبريل 2025

وزارة الخزانة الأمريكية

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وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة تعمل مع المسؤول المالي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، سعيد الجمل.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن الشبكة حصلت على سلع حساسة وأسلحة بعشرات ملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وشملت العقوبات الأمريكية خمسة أشخاص وأربعة كيانات إلى قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، من بينهم هوشانج خيرت رجل الأعمال الأفغاني وشقيقه سهراب خيرت المقيمان في روسيا.

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