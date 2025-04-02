أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، وأضافت خمسة أشخاص وأربعة كيانات إلى قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.

ويأتي قرار الخزانة الأمريكية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه لشبكة "إن بي سي" يوم الأحد الماضي، أنه "إذا أفشلت روسيا فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا سأفرض رسومًا جمركية على جميع النفط القادم من موسكو".

وأضاف ترامب، "كنت غاضبًا جدًا عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعليقاته لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح".

وبرغم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشأت الطاقة بينهما منذ 18 مارس في هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا، فإن الطرفان يتهما بعضهما بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.