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عراقجي: إيران جاهزة للتفاوض غير المباشر في أجواء بعيدة عن "التهديد والابتزاز"

04:35 م الأربعاء 02 أبريل 2025

سيد عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تهديدات المسؤولين الأمريكيين لإيران مرفوضة وتتعارض مع القوانين الدولية والميثاق الأممي، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع الراهن.

وأضاف عراقجي، "سنرد بشكل سريع وحازم على أي اعتداء يمس سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الوطنية".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عباس عراقجي انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا ضد تصريحات واشنطن التي تهدد الأمن الدولي.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، بأن طهران عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، موضحًا أن بلاده جاهزة للتفاوض غير المباشر في أجواء بناءة بعيدة عن "التهديد والابتزاز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد خلال حديثه لشبكة "إن بي سي" يوم الأحد الماضي، بعمليات قصف وفرض رسومًا جمركية ثانوية علي إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

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