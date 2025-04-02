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عائلة فلسطينية تثأر لابنها بقتل ضابط في حماس في دير البلح (فيديو)

04:35 م الأربعاء 02 أبريل 2025

حماس

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(وكالات)

أقدم أفراد من عائلة "أبو سمرة" الفلسطينية في دير البلح وسط قطاع غزة على قتل ضابط في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، انتقاماً لمقتل أحد أفراد العائلة على يده.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، أظهر لحظة إطلاق الرصاص على الضابط إبراهيم عوني شلدان من قبل مسلحين استخدموا مسدسا ورشاشات كلاشينكوف، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأكدت عائلة أبو سمرة، في بيان رسمي، أن ابنها عبد الرحمن شعبان أبو عبيد أبو سمرة قُتل أثناء اصطفافه للحصول على الطحين، مشيرة إلى أن مقتله كان بعيار ناري مباشر وليس بشظية كما زعمت بعض الروايات الرسمية، وأن شهود العيان وثقوا الحادثة بكامل تفاصيلها.

أوضحت العائلة أن رد فعل أبنائها كان عفويا ولم يكن مخططاً له مسبقا، لكنها في الوقت ذاته رفضت استغلال الحادثة لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، داعية إلى التوقف عن تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة احتراما لحرمة الموتى.

شدد البيان على أن العائلة لم تكن يوما طرفا في أي فتنة داخلية، بل كانت تسعى دوما إلى الإصلاح، داعية الجميع إلى التكاتف والتماسك في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، ومؤكدة أن أي انقسام داخلي لن يخدم سوى الاحتلال.

وبعد مقتل الضابط كانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أصدرت بيانًا حذرت فيه خاطفي الضابط، وقال بيان الداخلية: "نتابع الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة في مدينة دير البلح وسط القطاع ، أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة".

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حماس فلسطين دير البلح
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