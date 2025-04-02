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الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني

04:34 م الأربعاء 02 أبريل 2025

الأمم المتحدة

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وكالات

شددت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توماس فليتشر، على أنه يجب وضع حد للهجمات على عمال الإغاثة ومحاسبة مرتكبيها.


وقالت مساعدة فليتشر، إن "غزة أخطر مكان على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني".

وفي مجزرة جديدة، قصف الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا بينهم 9 أطفال.

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الأمم المتحدة غزة توماس فليتشر
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