حماس تدين قصف الاحتلال عيادة للأونروا بغزة وتنفي مزاعمه

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جريمة الاحتلال في استهداف عيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بقطاع غزة.



واعتبرت حماس قصف عيادة الأونروا إمعانًا في جريمة الإبادة وترجمة لاستهتار حكومة بنيامين نتنياهو بالقوانين والأعراف الإنسانية.



كما نفت حماس المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن استخدام العيادة كمقر لقيادة كتيبة جباليا، مؤكدة أن هذه الادعاءات هي "افتراءات مكشوفة تهدف إلى تبرير الجريمة النكراء".



وفي مجزرة جديدة، قتل الاحتلال 19 فلسطينيًا بينهم 9 أطفال، خلال قصفه عيادة تابعة لوكالة الأونروا كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.