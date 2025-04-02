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محاولة لتهويد القدس.. حماس تعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

04:07 م الأربعاء 02 أبريل 2025

حماس

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(وكالات)

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، واصفة ذلك بالتصعيد الخطير والاستفزاز الممنهج الذي يندرج ضمن محاولات حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو لفرض واقع جديد في القدس، وتهويد المسجد الأقصى.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال، معتبرة أن مقاومة هذا العدوان واجب وطني دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

كما طالبت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك العاجل على المستويات كافة، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة" بحق المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وجاء اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة.

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حماس القدس اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
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