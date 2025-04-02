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رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا خلال الأيام المقبلة

03:51 م الأربعاء 02 أبريل 2025

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)عن السفير العراقي في تركيا ماجد اللجماوي قوله : "نترقب زيارة مهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى تركيا خلال الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الزيارة ستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات جديدة".

وأضاف اللجماوي أن "المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع "طريق التنمية"، الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، النقل، والتبادل التجاري".

وأشار إلى أن "الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"، مؤكدًا، "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأضاف أن "السفارة العراقية في أنقرة تبذل جهودًا حثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين".ش

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محمد شياع السوداني العراق بغداد
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