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"حزب الله هم الغالبون".. لبنانيون يزيلون لافتة لحزب الله من على محل كاتبها (فيديو)

03:47 م الأربعاء 02 أبريل 2025

حزب الله

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من المواطنين في مدينة زحلة اللبنانية بإزالة لافتة تحمل شعار حزب الله من على أحد اليافطات المعلقة في المدينة.

واعتبر الأهالي اللافتة “مستفزة”، مما دفعهم إلى إزالة اللافتة الإلكترونية التي كان مكتوبًا عليها "إن حزب الله هم الغالبون".

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه لبنان توترًا كبيرًا على خلفية الضربات الإسرائيلية الأخيرة للجنوب اللبناني وضاحية بيروت، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار مادية.

فيما أكد حزب الله في تصريحاته الأخيرة أن هذه الهجمات الإسرائيلية جاءت لتؤكد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار وذلك في ظل الغارات المستمرة والانتهاكات المتكررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله البناني، النائب إبراهيم الموسوي، إن المقاومة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مطالبا الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بالاتفاق.

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حزب الله لبنان مدينة زحلة
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