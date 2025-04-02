"أسعارنا أرخص من إيدي كوهين".. لافتة محل أحذية في الأردن تثير الجدل

(وكالات)

أثارت لافتة على واجهة محل لبيع الألبسة والأحذية في مدينة مادبا اهتمامًا واسعًا، حيث كُتبت عليها عبارة: "أسعارنا أرخص من إيدي كوهين".

وفي تصريح له، أوضح صاحب المحل سيف الدين أبو عمران أنه وضع هذه العبارة بهدف التأكيد على أن أسعار الأحذية في محله أرخص من شخصية إيدي كوهين. وأضاف أبو عمران أنه اختار وضع صورة كوهين بين الأحذية ليظهر التفاوت في الأسعار، مشيرًا إلى أنه يعتبر ذلك إساءة للأحذية بوضع الصحفي كوهين بينها، وفقًا لتعبيره.

وأشار أبو عمران إلى أن هدفه كان توضيح أن أسعار محله تتفوق على أسعار شخصية كوهين.