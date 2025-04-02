إصابة الرئيس الباكستاني بفيروس كورونا

(وكالات)

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأربعاء، إصابة الرئيس آصف علي زرداري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي تصريحات للدكتور عاصم حسين، المعالج الخاص للرئيس الباكستاني، لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، أكد أن زرداري يتلقى العلاج والرعاية الطبية من فريق متخصص في الأمراض المعدية في مستشفى خاص. وأشار إلى أنه نظرًا لحالته الصحية، تم عزله عن الأنشطة اليومية لمتابعة حالته عن كثب.

وأوضح حسين أن الرئيس الباكستاني يخضع لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، مع إجراء العديد من الفحوصات الطبية لتقييم حالته الصحية بشكل مستمر.

وكان الرئيس زرداري قد تم نقله إلى مستشفى خاص في مدينة كراتشي بعد معاناته من مشاكل صحية، وذلك قبل أن يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.