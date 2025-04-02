إذا خدموا جهات أجنبية.. المجر تقترح قانونًا لتعليق جنسية مزدوجي الجنسية

(وكالات)

قالت الحكومة المجرية، إنها تدرس حاليًا مشروع قانون يتيح لها تعليق جنسية المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة من أصول أجنبية إذا ثبت أنهم يشاركون في أنشطة تخدم مصالح أجنبية وتضر بالأمن القومي للبلاد.

يستهدف مشروع القانون الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وآيسلندا. ويتضمن القانون بندًا يسمح بإلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح جهة أو منظمة أجنبية أو يشكل تهديدًا للأمن العام في هنجاريا.

ويسمح هذا القانون بإلغاء الجنسية لفترة أقصاها 10 سنوات، وهو ما يعد سابقة غير شائعة في القانون الدولي، حيث يقتصر الإلغاء عادة على الحالات الدائمة أو تلك التي تكون بناء على تنازل طوعي.