طلاب إسرائيليون يغادرون تركيا بعد حادث هبوط اضطراري بسبب عطل فني

(وكالات)

تمكن 180 طالبًا إسرائيليًا من مغادرة تركيا بعد أن اضطروا للهبوط في مدينة أنطاليا بسبب عطل فني في الطائرة التي كانت تقلهم.

وكانت الطائرة، التي تابعة لشركة "إنتر إير" الجوية، في طريقها من تركيا إلى بولندا عندما تعرضت لمشكلة فنية استدعت هبوطها في مطار أنطاليا. وأوضح نائب حاكم المقاطعة، سوات سييت أوغلو، أن السلطات قررت استبدال الطائرة بطائرة أخرى، ولكنها واجهت هي الأخرى عطلًا فنيًا مما تطلب إرسال طائرة ثالثة، التي نجحت في نقل الطلاب وأفراد الطاقم إلى وجهتهم في بولندا.

وأكد سييت أوغلو أن السلطات المحلية قدمت كافة الاحتياجات الضرورية للطلاب في المطار، وأوضح أن جميعهم في صحة جيدة دون وجود أي حالات طارئة. كما أضاف أن الطائرتين اللتين تعرضتا للعطل لا تزالان تحت الصيانة.