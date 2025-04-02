لليوم الثاني.. الصين تواصل تدريباتها عسكرية حول مضيق تايوان

تايبيه - (أ ب)

أجرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، تركزت على مضيق تايوان - وهو ممر حيوي للتجارة الدولية يفصل الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي عن الصين.

وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "رعد المضيق 2025 إيه" تم إجراؤها في المناطق الوسطى والجنوبية من المضيق.

وقال الجيش التايواني إنه يراقب التدريبات عن كثب، لكن لم يكن هناك شيء غير عادي في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والتي تدعي الصين بأحقيتها في السيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية لمسرح العمليات شي يي على حساب وزارة الدفاع الصينية على موقع التواصل الاجتماعي ويبو إن التدريبات الأخيرة "تركز على مواضيع تعريف الأهداف والتحقق والإنذار والطرد والاعتراض والاحتجاز من أجل اختبار قدرات القوات على تنظيم المنطقة والسيطرة عليها والحصار المشترك والسيطرة والضربات الدقيقة على الأهداف الرئيسية".

وأعلنت تايوان أن 76 طائرة عسكرية و19 سفينة بحرية أو حكومية دخلت المياه والمجال الجوي بالقرب من الجزيرة، حيث عبرت 37 طائرة الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 160 كيلومترًا (110 أميال) والذي يشكل حدودًا غير رسمية، لكن الصين ترفض الاعتراف بها.