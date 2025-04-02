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لمنع دخول معارضي إسرائيل.. أوامر جديدة لسفارات أمريكا بشأن التأشيرات

12:49 م الأربعاء 02 أبريل 2025

سفارات أمريكا

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(وكالات)

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم بمراجعة حسابات المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك حسابات الطلاب، على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في سبيل منع دخول الأشخاص الذين قد تكون لديهم مواقف معارضة تجاه الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أرسل روبيو تعليماته في برقية، حيث طلب من موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين إلى وحدة مكافحة الاحتيال لإجراء فحص شامل لمنصاتهم على الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل حملات ترحيل للأجانب الذين يُعتقد أن لديهم مواقف معادية للأمريكيين أو ثقافتهم، بالإضافة إلى فرض قيود على الأشخاص الذين يُظهرون تعاطفًا مع الفلسطينيين في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقًا لتوجيهات روبيو، سيشمل التدقيق فحص المنشورات الخاصة بالمتقدمين الذين كانت لديهم تأشيرات دراسية أو تبادل بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2024، أو الذين انتهت تأشيرتهم بعد ذلك. ويُتوقع أن يساهم هذا الفحص في الكشف عن الأفراد الذين قد يكونون قد عبروا عن مواقف سلبية تجاه إسرائيل أو دعما لفلسطين خلال هذه الفترة.

وتشير التعليمات إلى أنه في حال أظهر أي متقدم سلوكًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة أو ثقافتها أو مؤسساتها، قد يتم رفض طلبه للحصول على التأشيرة.

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