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الجيش اللبناني يغلق معبرين غير شرعيين مع سوريا

12:26 م الأربعاء 02 أبريل 2025

الجيش اللبناني

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بيروت - ( د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إغلاق معبَرين غير شرعيَّين على الحدود مع سوريا .

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي "الدورة" – الهرمل و"مشاريع القاع".

وشهدت عدة قرى وبلدات حدودية مع سوريا شرق لبنان، ومن بينها بلدة حوش السيد علي، خلال الشهر الماضي ، قصفاً مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح 52 آخرين.

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الجيش اللبناني سوريا معبرين غير شرعيين
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