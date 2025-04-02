الجيش اللبناني يغلق معبرين غير شرعيين مع سوريا

بيروت - ( د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إغلاق معبَرين غير شرعيَّين على الحدود مع سوريا .

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي "الدورة" – الهرمل و"مشاريع القاع".

وشهدت عدة قرى وبلدات حدودية مع سوريا شرق لبنان، ومن بينها بلدة حوش السيد علي، خلال الشهر الماضي ، قصفاً مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح 52 آخرين.