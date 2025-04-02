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في ثالث أيام العيد.. بن غفير يقود اقتحامًا للمسجد الأقصى

12:21 م الأربعاء 02 أبريل 2025

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(وكالات)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وجاء اقتحام الوزير المتطرف لباحات المسجد الأقصى، وسط تقدمه لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية عنصرية في ساحات المسجد.

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء أن شرطة الاحتلال قامت بإبعاد حراس المسجد الأقصى عن باحاته أثناء الاقتحام، مشيرة إلى أن أحد المستوطنين كان يرتدي قميصًا يحمل صورة "الهيكل" خلال اقتحامه للمسجد.

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إيتمار بن غفير المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية
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