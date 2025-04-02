مجزرة في جباليا.. استشهاد 16 فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال لعيادة الأونروا (فيديو)

(وكالات)

استشهد 16 فلسطينيًا، اليوم الأربعاء، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت العيادة التي تم استهدافها تؤوي نازحين فلسطينيين فروا من الهجمات المستمرة لجيش الاحتلال على مختلف أنحاء القطاع.

وأسفر القصف عن دمار واسع، مما عرقل عمليات الإنقاذ وأعاق وصول فرق الإسعاف إلى المصابين. ولا تزال عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الإصابات الحرجة.

مجزرة وعشرات الإصابات في قصف عيادة الأونروا بمخيم جباليا 15 شهـ.ـيد بينهم 9 أطفال على الأقل pic.twitter.com/HU4rUtX6js — إِسْلَام 🇵🇸𓂆 (@islam_Bd1) April 2, 2025

ويأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، والذي طال العديد من المنشآت المدنية، بما في ذلك المراكز الصحية ومرافق الإيواء، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.