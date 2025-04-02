عائلات أسرى إسرائيل تنتقد توسيع هجوم غزة: هل قررتم التخلي عن أبنائنا؟

(وكالات)

عبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن غضبها من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن توسيع العمليات العسكرية في القطاع، متسائلة عما إذا كانت الحكومة قررت "التضحية بالأسرى من أجل تحقيق مكاسب إقليمية".

وفي بيان صادر عن "منتدى أسر الأسرى والمفقودين"، اتهمت العائلات الحكومة الإسرائيلية بإرسال المزيد من الجنود للقتال في مناطق شهدت معارك سابقة، بدلاً من السعي إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب.

وأشار المنتدى إلى أن هناك 59 أسيرًا إسرائيليًا داخل غزة، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، معربًا عن صدمته من إعلان كاتس عن توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على مزيد من الأراضي.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية ستواصل تحركاتها "لتطهير المناطق من عناصر المقاومة الفلسطينية"، وفق تعبيره، والاستيلاء على أراضٍ جديدة "لتوسيع المناطق الأمنية لإسرائيل". كما تحدث عن "إجلاء واسع النطاق" للسكان الفلسطينيين من مناطق القتال.