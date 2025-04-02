إسرائيل تتعهد بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة وضم "مناطق واسعة" للمناطق الأمنية

القدس - (أ ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن العملية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على "مناطق واسعة".

وأضاف يسرائيل كاتس في بيان مكتوب أن الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة من المقاومة الفلسطينية والبنية التحتية لهم والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي سكان غزة إلى "طرد حماس وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين".

ومازالت حركة حماس تحتجز 59 أسيرا، يعتقد أن 24 منهم مازالوا على قيد الحياة، بعد إطلاق سراح معظم الباقين في اتفاقيات وقف إطلاق النار أو اتفاقيات أخرى.