أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 918 ألفا و180 فردا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 918 ألفا و180 فردا، من بينهم 1410 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10515 دبابة، منها 10 دبابات أمس الثلاثاء، و21880 مركبة قتالية مدرعة، و25576 نظام مدفعية، و1347 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1123 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31505 طائرات مسيرة، و3123 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و42687 من المركبات وخزانات الوقود، و3787 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.