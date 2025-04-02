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إصابة لبناني في إطلاق نار إسرائيلي على بلدة العديسة جنوبي لبنان

11:02 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

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بيروت - (د ب أ)

أصيب مواطن لبناني، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار إسرائيلي على بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن إطلاق نار إسرائيلي على بلدة بلدة العديسة، "أدى إلى إصابة مواطن بجروح".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. ومُددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

وأغار الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس الماضي، للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وكرر استهدافه للضاحية الجنوبية أمس الثلاثاء.

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