رئيسة وزراء الدنمارك تتوجه إلى جرينلاند

نوك - (أ ب)

تتوجه رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى جرينلاند اليوم الأربعاء في زيارة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى بناء ثقة المسؤولين في جرينلاند في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى السيطرة على هذه المنطقة القطبية الشمالية الشاسعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء عن خطط زيارتها بعد أن زار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قاعدة جوية أمريكية في جرينلاند الأسبوع الماضي واتهم الدنمارك بعدم الاستثمار الكافي في الإقليم.

وجريندلاند جزيرة غنية بالمعادن، لها أهمية استراتيجية، وأصبح من السهل الوصول إليها بسبب تغير المناخ.

وكان ترامب قد أعلن أن هذه الكتلة الأرضية مهمة لأمن الولايات المتحدة. وهي جزء من أمريكا الشمالية، لكنها إقليم شبه مستقل تابع لمملكة الدنمارك.

ومن المقرر أن تلتقي فريدريكسن بزعيم جرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، بعد انتخابات الشهر الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل حكومة جديدة. كما ستلتقي بمجلس الوزراء المستقبلي (النالاكيرسويسوت) في زيارة تستمر حتى بعد غد الجمعة.

وقالت في بيان حكومي في معرض الاعلان عن الزيارة: "أشعر باحترام عميق لطريقة تعامل الشعب والسياسيين في جرينلاند مع الضغوط الكبيرة التي تواجهها جرينلاند".

وعلى جدول الأعمال إجراء محادثات مع نيلسن حول التعاون بين جرينلاند والدنمارك. وعلى مدى سنين يسعى شعب جرينلاند، البالغ عدد سكانه حوالي 57 ألف نسمة، نحو الاستقلال النهائي عن الدنمارك.

وأثارت تهديدات إدارة ترامب بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، وربما حتى بالقوة العسكرية، غضب الكثيرين في جرينلاند والدنمارك. وترغب الحكومة الجديدة في اتباع توجه أبطأ في مسألة الاستقلال في نهاية المطاف.