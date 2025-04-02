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بعد إقالته.. نتنياهو يعين نائب رونين بار رئيسا لجهاز الشاباك

10:30 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إنه سيعين نائب رونين بار رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي للجهاز.

يأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث أمس الثلاثاء في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت في المنصب، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، حيث أن لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب.

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