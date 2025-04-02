الدفاعات الروسية تٌسقط 93 مسيرة أوكرانية غربي البلاد



وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية، 93 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد، ليل الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع قي بيان لها: "أسقط الدفاع الجوي 93 مسيرة أوكرانية منها 2 في مقاطعة بيلجورد، و4 في مقاطعة روستوف و87 في مقاطعة كورسك"، بحسب روسيا اليوم.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ24 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، أنه سلم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز قائمة بالأهداف التي هاجمتها أوكرانيا منذ إعلان الاتفاق، وأكد التزام موسكو بالاتفاق رغم انتهاكات كييف.

وأشار إلى أن روسيا أخطرت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بانتهاكات نظام كييف.