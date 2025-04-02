استشهاد 13 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا جنوبي قطاع غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 13 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.

وأضاف: "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تُضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.