إسرائيل تُعلن توسيع عملياتها للسيطرة على مساحات شاسعة من غزة



وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية" وفق تعبيره.

وأضاف: "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تُضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

كما أعلن كاتس عن "إجلاء واسع النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال، بحسب سكاي نيوز.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، شن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعات فجر الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بعد قصف طائرات اسرائيلية خيمة نازحين قرب شارع البيئة في دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد 3 آخرين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح، فيما تواصل الآليات العسكرية قصفها على أحياء الجنينة وخربة العدس والمشروع.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرقي بلدة عبسان الكبيرة وحي التفاح وشرق غزة، بالإضافة إلى استهداف المسجد الإندونيسي المدمر سابقًا في خان يونس، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها جراء قصف خيمة نازحين في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس.

بدورها، كشفت منظمة اليونيسيف في بيان عن ارتفاع مفزع في عدد ضحايا الأطفال، إذ استشهد 322 طفلًا وأُصيب 609 آخرون منذ 18 مارس الماضي، أي بمعدل 100 طفل يوميا.

وتضمنت الأرقام ضحايا قصف مستشفى ناصر في 23 مارس، والذي استهدف قسم الجراحة بشكل متعمد.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023 استشهد 50399 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. وأصيب 114583 آخرين، بينهم آلاف الحالات الحرجة.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، دون قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.