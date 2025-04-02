قبل قرار ترامب.. إسرائيل تلغي الرسوم على السلع الأمريكية



وكالات

ألغت إسرائيل الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة، قبل يوم واحد من فرض إدارة ترامب رسوم مضادة على الشركاء التجاريين في أنحاء العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه الخطوة ما زالت بحاجة إلى توقيع نهائي من وزير الاقتصاد نير بركات، واللجنة المالية في البرلمان، وكلاهما متوقع، لكن بمجرد الانتهاء من ذلك "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات من الولايات المتحدة".

والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع بركات ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية خطوة أخرى، لفتح السوق أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكلفة المعيشة".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للاقتصاد ومواطني إسرائيل، ستمكننا الخطوة الحالية من تعزيز التحالف والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال بركات، إن إلغاء الرسوم الجمركية هو خطوة مكملة للعلاقات التجارية الثنائية "ستعزز تعاونا اقتصاديا أكبر في المستقبل".

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، ونحو 98 بالمئة من السلع الواردة من الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات الأمريكية، خاصة في القطاع الزراعي، يبلغ حوالي 42 مليون شيكل 11.3 مليون دولار سنويا.

كان سموتريتش قد وقع في وقت سابق على أمر بإنهاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، إذ كتب إلى بركات ووزير الزراعة آفي ديختر يطلب منهما دعم هذه الخطوة.

وحث سموتريتش الوزيرين على التنسيق السريع مع الجهات الأميركية المعنية لتنفيذ الإعفاء من الرسوم الجمركية لتجنب العواقب المحتملة على الواردات الإسرائيلية، لأن رسوم ترامب ستفرض على "الدول الصديقة والعدوة" على حد سواء.

وقال سموتريتش: "الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة هو خطوة مهمة في حماية الاقتصاد الإسرائيلي في فترة حساسة وتعزز العلاقات الاقتصادية مع أهم حليف لنا، الولايات المتحدة".