انتكاسة لـ ترامب وماسك.. فوز مرشحة الديمقراطيين في انتخابات المحكمة العليا



وكالات

انتُخبت القاضية سوزان كروفورد المدعومة من الحزب الديمقراطي لعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، الثلاثاء، في انتكاسة للرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك اللذين شاركا بقوة في هذه الحملة الانتخابية.

وشكّلت هذه الانتخابات أول اختبار انتخابي للرئيس الجمهوري وحليفه الملياردير، وقد اكتسبت رغم أنّها محليّة طابعا وطنيا بعد أن وزّع الرجل الأثرى في العالم شيكات بملايين الدولارات لحضّ الناخبين على انتخاب القاضي براد شيميل وبالتالي ترجيح كفّة المحافظين في هيئة المحكمة العليا للولاية.

كان ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، قد أكد الأحد على أهمية انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، قائلا: "إنها قد تُحدد "مستقبل أمريكا والحضارة الغربية".

وأعاد ماسك نشر تقرير من "حساب يميني" على مواقع التواصل الاجتماعي، يُشير إلى أنه في حال فوز الديمقراطيين بمقعدالمحكمة العليا، فإنهم "سيعيدون رسم الدوائر الانتخابية ويضيفون مقاعد للديمقراطيين".

وكتب ماسك ردًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها: "بالتأكيد، المسألة المطروحة هنا هي السيطرة على مجلس النواب الأمريكي".

وتابع: "قد يُحدد سباق المحكمة العليا في ويسكونسن مستقبل أمريكا والحضارة الغربية! إنه أمرٌ جلل".