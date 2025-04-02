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الصين تُطلق مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان

04:33 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

الجيش الصيني

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وكالات

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان، غداة إجرائها تدريبات عسكرية تضمّنت محاكاة لفرض حصار على الجزيرة التي تطالب بها بكين.


وقال شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، في بيان إنّ هذه التدريبات الجديدة تهدف إلى "اختبار قدرات القوات في مجال تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض عمليات حصار ومراقبة مشتركة، وشنّ ضربات دقيقة على أهداف رئيسية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الشرقية، أن القوات المسلحة الصينية بدأت يوم الأربعاء مناورات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025 إيه" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن هذه المناورات، التي حملت اسما مختلفا عن تلك التي أُجريت يوم الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.

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