إعلان

الأربعاء.. ترامب سيدرس قراره النهائي بشأن "تيك توك"

04:08 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدرس القرار النهائي بشأن شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 2 أبريل.

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية تعمل على إنجاز الخطط الخاصة بالمستثمرين المحتملين، بمن فيهم شركتا "بلاك ستون" و"أوراكل"، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

يشار إلى أن هناك أيضا قائمة طويلة من الشركات الاستثمارية الخاصة الموثوق بها وشركات رأس المال المخاطر وكبار المستثمرين في القطاع التكنولوجي.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع في المكتب البيضاوي لبحث القرار كلا من: نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير التجارة هوارد لاتنيك، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تالسي جابارد.

وحتى الآن من غير المعروف ما إذا سيقر ترامب الاستراتيجية التي يجري العمل عليها أم لا.

يذكر أن دونالد ترامب أمهل الشركة الصينية "بايت دانس" التي تمتلك "تيك توك" حتى 5 أبريل الجاري لبيع مشروعها لمستثمر أمريكي من أجل تجنب حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة بسبب المخاوف الأمنية.

وسبق لترامب أن صرح بأنه يفضل عدم حظر "تيك توك" ويريد إتمام صفقة بيعه لمستثمر أمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب تيك توك التيك توك في أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان