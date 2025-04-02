الأربعاء.. ترامب سيدرس قراره النهائي بشأن "تيك توك"



وكالات

أعلنت مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدرس القرار النهائي بشأن شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 2 أبريل.

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية تعمل على إنجاز الخطط الخاصة بالمستثمرين المحتملين، بمن فيهم شركتا "بلاك ستون" و"أوراكل"، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

يشار إلى أن هناك أيضا قائمة طويلة من الشركات الاستثمارية الخاصة الموثوق بها وشركات رأس المال المخاطر وكبار المستثمرين في القطاع التكنولوجي.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع في المكتب البيضاوي لبحث القرار كلا من: نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير التجارة هوارد لاتنيك، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تالسي جابارد.

وحتى الآن من غير المعروف ما إذا سيقر ترامب الاستراتيجية التي يجري العمل عليها أم لا.

يذكر أن دونالد ترامب أمهل الشركة الصينية "بايت دانس" التي تمتلك "تيك توك" حتى 5 أبريل الجاري لبيع مشروعها لمستثمر أمريكي من أجل تجنب حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة بسبب المخاوف الأمنية.

وسبق لترامب أن صرح بأنه يفضل عدم حظر "تيك توك" ويريد إتمام صفقة بيعه لمستثمر أمريكي.