استعدادا لهجمات من إيران واليمن.. إسرائيل تٌعدل إجراءات الإنذار لديها



وكالات

أعلنت قيادة "الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن تغيير في تعليمات الإنذار من هجوم كبير بصواريخ بعيدة المدى، وذلك تحسبا لهجمات صاروخية متوقعة من إيران أو اليمن.

وجاء القرار بعد تقييم الوضع الأمني الأخير، الذي شهد تصاعدا في التهديدات وتزايد الشائعات حول هجمات محتملة، وفقا لروسيا اليوم.

وقررت السلطات الإسرائيلية إصدار إنذار رسمي قبل دقائق فقط من تفعيل صفارات الإنذار، بدلا من الفترات الزمنية الأطول المعتادة، حسبما أفادت القناة 14 العبرية.

وبحسب الإعلان، يهدف هذا التغيير الذي سيبدأ تطبيقه خلال الـ24 ساعة إلى "تخفيف حالة الذعر في الشارع الإسرائيلي، ومنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة"، خاصة بعد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة من اليمن.

كما يهدف إلى منح الإسرائيليين وقتا كافيا للوصول إلى الملاجئ.

وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية، أن أنظمة الكشف المبكر لديها القدرة على رصد الصواريخ البعيدة المدى قبل 10 إلى 12 دقيقة من وصولها إلى إسرائيل، مما يسمح بإصدار تحذير دقيق في الوقت المناسب.

جاء هذا التعديل بعد اجتماع طارئ ضم قائد الجبهة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ومسؤولي قسم العمليات وسلاح الجو، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية في ظل التصعيد الأخير مع إيران واليمن، حيث طالب العديد من الإسرائيليين بتمديد فترة الإنذار لتنظيم أنفسهم بشكل أفضل.

ووفقا للخطة المعدلة ستبث الجبهة الداخلية رسالة عاجلة عبر وسائل الإعلام والهواتف الذكية تفيد بوجود تهديد، في حال رصد صاروخ بعيد المدى متجه لإسرائيل.

كما ستفعل صفارات الإنذار قبل وصول الصاروخ بدقائق معدودة، مع توجيهات واضحة للإسرائيليين.

وذكرت القناة 14 العبرية في تقرير لها الثلاثاء، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التدريبات المكثفة للجيش الإسرائيلي، تشيران إلى هجوم كبير وشيك على إيران.

وتوعد ترامب إيران بقصف "لم يروا مثله من قبل" إذا لم توافق الجمهورية على اتفاق نووي جديد.

وحذر المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على أي هجوم قد تتعرض له البلاد، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي هدد فيها طهران بضربة في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد حول الملف النووي.