يعتمد عليها مئات الآلاف.. برنامج الأغذية العالمي يغلق مخابزه في غزة



وكالات

أعلن مسؤولون، أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سوف يغلق جميع مخابزه في قطاع غزة، مع تناقص الإمدادات بعد أن أغلقت إسرائيل القطاع أمام جميع الواردات قبل نحو شهر.

قالت إسرائيل، التي استأنفت هجومها في وقت لاحق للضغط على حركة حماس لقبول تغييرات في اتفاق وقف إطلاق النار، إن ما يكفي من الغذاء دخل إلى غزة خلال الهدنة التي استمرت 6 أسابيع لإطعام ما يقرب من مليوني فلسطيني في القطاع لفترة طويلة.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في مذكرة، أنه وزع على منظمات الإغاثة بأنه لم يعد بإمكانه تشغيل مخابزه المتبقية، والتي تُنتج الخبز الذي يعتمد عليه الكثيرون.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنها تعطي الأولوية لمخزونها المتبقي لتقديم مساعدات غذائية طارئة وتوسيع توزيع الوجبات الساخنة، بحسب سكاي نيوز.

من جانبه، قالت أولجا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن برنامج الأغذية العالمي بصدد إغلاق مخابزه المتبقية البالغ عددها الـ19 بعد إغلاق 6مخابزالشهر الماضي، مضيفة أن مئات الآلاف من السكان يعتمدون عليها.