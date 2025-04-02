الحوثيون: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية.. ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة



وكالات

أصدر المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون"، محمد عبد السلام، بيانا، مساء الثلاثاء، أعلن من خلاله استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة.

قال عبد السلام: "ردا على العدوانِ الأمريكي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعاديةَ في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية".

وتابع: "إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

واختتم قائلا: "إن عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".