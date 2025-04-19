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سموتريتش: يجب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة

11:23 م السبت 19 أبريل 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الحرب يجب أن تنتهي بالنصر يعني وجوب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي في تغريدة له عبر منصة (إكس)، أنه يجب عدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية بغزة، إذا لزم الأمر وتدمير حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لنا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وتابع نتنياهو: "نحن في مرحلة حاسمة، ويجب التحلي بالصبر والعزيمة، لو كنا قد استجبنا للدعوات لإنهاء الحرب، لما كنا قد تمكّنا من تصفية الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أو قادات حماس السابقة، يحيى السنوار، أو محمد الضيف، أو إسماعيل هنية".

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