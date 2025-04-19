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بن غفير: سنواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع عنهم الوقود والكهرباء

11:01 م السبت 19 أبريل 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن القوات ستواصل الحرب لتدمير حماس وسنمنع عنهم الوقود والكهرباء ومستمرون في الضغط العسكري

وأضاف "بن غفير"، في تصريحات صحفية، "نصلي من أجل عودة جميع المختطفين وسنفعل ذلك بالضغط العسكري وليس باتفاقيات الخنوع".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، "لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا، لأننا إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال، أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

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إيتمار بن غفير حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي
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