نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

غزة - (أ ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا، مساء اليوم السبت، عن أن "إسرائيل لا خيار أمامها سوى مواصلة القتال في غزة، وأن الحرب لن تنتهي قبل تدمير حماس وتحرير الرهائن وضمان أن القطاع لن يشكل تهديدا لإسرائيل".

كما جدد رئيس وزراء إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي، تعهده بالتأكد من عدم حصول إيران على سلاح نووي، موضحًا: "ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وتابع: نحن في خضم حرب متعددة الجبهات ولم نعرف مثلها من قبل، مضيفًا: حققنا إنجازات هائلة في حرب متعددة الجبهات لكن مهمتنا لم تكتمل ومصرون على إكمالها.

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة في الداخل الإسرائيلي، ليس فقط من عائلات الرهائن ومؤيديهم بل أيضاً من جنود الاحتياط والجنود الإسرائيليين المتقاعدين الذين يشككون في جدوى استمرار الحرب بعد أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وأدعى نتنياهو في بيان له أن حماس رفضت مقترح إسرائيل الأخير بتحرير نصف الرهائن مقابل استمرار وقف إطلاق النار.

ويأتي تصريح الوزراء الإسرائيلي بعد أن أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 90 شخصا خلال 48 ساعة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت.

وكثفت القوات الإسرائيلية من هجماتها للضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ونزع سلاحها.